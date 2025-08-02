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Haberler TFF 1.Lig Dadaş Regattin

Dadaş Regattin

Süper Lig'i hedefleyen Erzurumspor, Iğdır'dan ayrılan Faslı 10 numara Regattin'le ilgileniyor. Tecrübeli hücumcu, geçen sezon 11 gol, 3 asist yaptı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Dadaş Regattin

1. Lig'de yaptığı transferlerle ses getiren ve Süper Lig'i hedefine koyan Erzurumspor, aradığı 10 numarayı da Türkiye'de buldu. Dadaşlar, son olarak 1. Lig ekibi Iğdır'da oynayan ve takımdan ayrılan Adrien Regattin'i radarına aldı. Dadaşlar'ın transfer için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 31 maçta kadroda yer alan Regattin, 24 maça ilk 11'de başladı. Sezonu 11 gol ve 4 asistle tamamlayan deneyimli maestro, 4 kez de sarı kart gördü. Regattin, Kariyerinde Toulouse, Akhisarspor, Altay, FC Cincinnati, Volos NFC, Pendikspor ve Eyüpspor'da da ter döktü. Yıldız hücumcuyla Keçiörengücü, Van ve Pendik'in de ilgilendiği bildirildi.

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