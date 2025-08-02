Dadaş Regattin

1. Lig'de yaptığı transferlerle ses getiren ve Süper Lig'i hedefine koyan Erzurumspor, aradığı 10 numarayı da Türkiye'de buldu. Dadaşlar, son olarak 1. Lig ekibi Iğdır'da oynayan ve takımdan ayrılan Adrien Regattin'i radarına aldı. Dadaşlar'ın transfer için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 31 maçta kadroda yer alan Regattin, 24 maça ilk 11'de başladı. Sezonu 11 gol ve 4 asistle tamamlayan deneyimli maestro, 4 kez de sarı kart gördü. Regattin, Kariyerinde Toulouse, Akhisarspor, Altay, FC Cincinnati, Volos NFC, Pendikspor ve Eyüpspor'da da ter döktü. Yıldız hücumcuyla Keçiörengücü, Van ve Pendik'in de ilgilendiği bildirildi.
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