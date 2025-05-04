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Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU-ÖZET

Ankara Keçiörengücü 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’ne 3-2 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 19:42
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Ankara Keçiörengücü 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada Rotariu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Kwabena'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazdan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

62. dakikada VAR kontrolü sonrası ceza sahası içerisinde Cephas'a yapılan müdahale ile penaltı kararı verildi. Penaltı atışını kullanan Kwabena, topu ağlara yolladı. 1-2

65. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelere gitti. 1-3

98. dakikada Süleyman Luş'un pasında ceza sahasında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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