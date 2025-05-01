PFDK sevkleri açıklandı

1. Lig'den Boluspor, Sakaryaspor, Şanlıurfa, Ümraniye ve A.Gücü, çeşitli sebeplerle Disiplin Kurul'una sevk edildi. Karagümrük'ten Atakan Çankaya, Amed'den Çekdar Orhan ve Çorum'dan da Hasan Hüseyin Akınay çeşitli sebeplerle PFDK'ye gönderildi.

SKANDAL CEZALAR VERİLDİ

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, PFDK'nin verdiği cezalara büyük bir tepki gösterdi. Dadaşlar, İstanbulspor maçı sonrasında evinde 2 maç seyircisiz oynama cezası veren PFDK'ye "Tarihte eşi benzeri görülmemiş, skandal cezalardır" diye isyan etti.