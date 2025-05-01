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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig PFDK sevkleri açıklandı

PFDK sevkleri açıklandı

1. Lig'den Boluspor, Sakaryaspor, Şanlıurfa, Ümraniye ve A.Gücü, çeşitli sebeplerle Disiplin Kurul'una sevk edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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PFDK sevkleri açıklandı

1. Lig'den Boluspor, Sakaryaspor, Şanlıurfa, Ümraniye ve A.Gücü, çeşitli sebeplerle Disiplin Kurul'una sevk edildi. Karagümrük'ten Atakan Çankaya, Amed'den Çekdar Orhan ve Çorum'dan da Hasan Hüseyin Akınay çeşitli sebeplerle PFDK'ye gönderildi.

SKANDAL CEZALAR VERİLDİ

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, PFDK'nin verdiği cezalara büyük bir tepki gösterdi. Dadaşlar, İstanbulspor maçı sonrasında evinde 2 maç seyircisiz oynama cezası veren PFDK'ye "Tarihte eşi benzeri görülmemiş, skandal cezalardır" diye isyan etti.

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