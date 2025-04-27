Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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