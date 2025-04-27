Kocaelispor-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Kocaelispor ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor-Geosis Boluspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Batuhan, Onur, Appindangoye, Ahmet, Muharrem, Pedrinho, Vukovic, Samet, Oğulcan, Ryan Mendes, Ahmet Sağat

Boluspor: Çağlar, Ali, Fathi, Oulare, Enes, İshak, Oğuz, Aleksic, Balbudia, Mukairu, Babacar

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