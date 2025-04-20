Gençlerbirliği 1-1 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada Bandırmaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Amilton'un pasında ceza sahası dışından Popa'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Marco Paixao, topu filelere gönderdi. 1-1

Bu sonuç ile birlikte taraflar birer puan ile sahadan ayrılırken Gençlerbirliği, Erzurumspor'u geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.