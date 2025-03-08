Hedef play-off

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Şanlı ile 5 dakikalık telefon görüşmesi sonucu anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tuncay Şanlı ile sezon sonuna kadar görev yapması konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Yalçın, Şanlı'ya başarı dileklerini iletti. Tuncay Şanlı ise Oğuzhan Yalçın'ın yaklaşımını samimi bulduğunu dile getirdi. İlk hedeflerinin pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak olduğunun altını çizen Tuncay Şanlı, daha sonra Play-Off'ta mücadele etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MÜCADELECİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Hedefinin mücadeleci bir takım kurmak olduğunu belirten Tuncay Şanlı, "Futbol hatalar oyunu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bizim işimiz sahada. Tamamen Pazar günkü maça odaklanıp, bir an önce konsanstre olacağız. Çorum FK'nin kaliteli oyunculara sahip, çoğunu tanıyorum. Burada olmak keyifli" diye konuştu.