Sakaryaspor 1-3 Solwie Energy Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Maçın ilk golü 24. dakikada Sakaryasporlu Mendy'den geldi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Solwie Energy Fatih Karagümrük, 60. dakikada Moraes'in golüyle eşitliği sağladı. 71. dakikada Atakan Rıdvan Çankaya'nın kaydettiği golle konuk ekip öne geçti. Maçın son dakikalarında da etkili oyununu sürdüren Fatih Karagümrük, 90+5. dakikada bir kez daha Moraes'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.