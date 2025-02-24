Puanlar paylaşıldı

Trendyol 1.Lig'in 26'ncı haftasında play-off için oynayan Pendikspor ile Esenler Erokspor kozlarını Pendik Stadı'nda paylaştı.. Öyle ki maça etkili başlayan ev sahibi Pendikspor oldu. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Murat Akça yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem İlker Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Alparslan penaltıyı kaçırdı. Bundan 2 dakika sonra konuk Erok, Ertuğrul'la öne geçti. 28'de Del Valle sahneye çıktı ve maça eşitliği getirdi. 45+'da Kaan, Pendik'in soyunma odasına üstün girmesini sağladı. 80'de Fernandes, Erok'a bir puanı getiren golü attı.