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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRENDYOL 1. Lig

Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRENDYOL 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçında Keçiörengücü - Adanaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
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Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRENDYOL 1. Lig

Keçiörengücü - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta müsabakasında Keçiörengücü - Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Keçiörengücü - Adanaspor maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Keçiörengücü - Adanaspor maçı beIN Sports MAX2 ve TRT Tabii Spor6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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