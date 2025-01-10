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Haberler TFF 1.Lig Pendikspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Pendikspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasının açılış maçında Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 22:36
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Pendikspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 19'uncu haftasının açılış maçında Pendikspor'un, sahasında Bandırmaspor'u ağırladığı maç 1-1 berabere sonuçlandı.

İstanbul'da Pendik Stadı'nda oynanan maçı Emre Kargın yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Ramazan Ufuk Avdaş yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yonathan del Valle'nin attığı golle 1-0, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Del Valle ve Eze ile rakip sahada etkili olmaya çalışan Pendikspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamazken, 9+6'ncı dakikada Paulinho'nun ayağından gelen gole de engel olamadı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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