  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi başladı!

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 18:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı.

Kocaelispor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Taşdemir, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı takımı çalıştıran teknik adam Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
DİĞER
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’
Kabine toplantısı başladı! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
Dybala'da flaş gelişme!
G.Saray'da Victor Osimhen hareketliliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 18:20
Yusuf Dikeç'e büyük onur! Yusuf Dikeç'e büyük onur! 18:17
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! 18:14
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 16:41
Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste 16:17
Manchester United Altay'ı göndermek istiyor Manchester United Altay'ı göndermek istiyor 16:16
Daha Eski
Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor 15:19
F.Bahçe Marjanovic'le yollarını ayırdı! F.Bahçe Marjanovic'le yollarını ayırdı! 14:56
Dybala'da flaş gelişme! Dybala'da flaş gelişme! 14:35
G.Saray'da Victor Osimhen hareketliliği! G.Saray'da Victor Osimhen hareketliliği! 14:29
Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! 14:05
Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı 13:13