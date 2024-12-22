Çorum FK 1-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çorum FK'nın golü 51. dakikada Kadir Seven'den gelirken, Ankaragücü'nün golü ise 89. dakikada Dorin Rotariu'dan geldi.

Ankaragücü forması giyen Emre Gültekin, mücadelenin 40. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çorum FK, bu maçın ardından puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.