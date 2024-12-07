Iğdır FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Iğdır FK - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Iğdır FK ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır FK - Bandırmaspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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