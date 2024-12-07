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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK 0-1 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (1. Lig)

Iğdır FK 0-1 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (1. Lig)

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Iğdır Şehir Stadı'nda Bandırmaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0 skorla deplasman ekibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:26
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Iğdır FK 0-1 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (1. Lig)

1. Lig'de heyecan Iğdır FK - Bandırmaspor maçı ile devam etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-0 Bandırmaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ilk 11'leri şu şekildeydi...

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 66 Liço) Alim Öztürk (90+3 Kerim Avcı), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 66 Aleksic), Silva, Burak Bekaroğlu (Dk. 81 Mert Çölgeçen) Ahmet Emin Engin, Eysseric (Dk. 81 Burak Çoban) Regattin, Thuram

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk.90+3 Sitoe) Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Mulumba, Diniyev, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Dk. 90+3 Araujo) , Paixao (Dk. 90 Santos)

Maçtaki tek gol 6. dakikada Mulumba tarafından kaydedildi ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Ayrıca 84. dakikada Bandırmaspor'da Diniyev kırmızı kart gördü.

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