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Haberler TFF 1.Lig ManU'nun Kenan aşkı

ManU'nun Kenan aşkı

Ara transfer ve gelecek sezonun planlamasını da Amorim ile birlikte sürdüren ManU'nun son transfer döneminde Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'la ilgilendiği belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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ManU'nun Kenan aşkı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, engelli milli sporcuların 2024 yılında uluslararası alanda şu ana kadar toplam 561 madalya kazandığını belirtti. Spor Bakanı Bak, son 22 yılda engelli vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

MANU'NUN KENAN AŞKI

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Amorim'le üst üste 2. galibiyetin aldı. Ara transfer ve gelecek sezonun planlamasını da Amorim ile birlikte sürdüren ManU'nun son transfer döneminde Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'la ilgilendiği belirtildi.

VAKIFBANK MARDİN'DE

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için hayata geçirdiği, VakıfBank'ın sponsorluğunda ve Possible'ın desteğiyle yapılan Yarının Sultanları projesinin bu sezonki ikinci ayağı Mardin'de gerçekleşti. Giovanni Guidetti burada kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

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