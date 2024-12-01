Ankaragücü 1-1 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Pendikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

Ayberk Demirbaş'ın düdük çaldığı maçta 11'ler şu şekildeydi:

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 59 Arda Ünyay), Mahmut Tekdemir, Alper Uludağ (Dk. 86 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik (Dk. 69 Renaldo), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Varga, Efkan Bekiroğlu, Bajic (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Sequeirra, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kappel (Dk. 81 Del Valle), Enes Keskin (Dk. 87 Topalli), Eze

Maçta kaydediler iki gol ise 9. dakikada Kitsiou'dan (Ankaragücü) ve 57. dakikada Berkay Sülüngöz'den (Pendikspor) geldi.