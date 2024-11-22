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Haberler TFF 1.Lig Dadaslar hazır kıta

Dadaslar hazır kıta

Süper Lig’i hedefleyen Erzurumspor, Manisa yenilgisini evinde K.Gümrük galibiyetiyle telafi etmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Dadaslar hazır kıta

1. Lig'de 22 puanla 3. Erzurumspor, 6 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Manisa'da yitirdi. Dadaşlar, 1 puan altında 4. sıradaki Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mavi-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürürken, evinde taraftar desteğiyle de Manisa yenilgisini telafi etmek istiyor. Dadaşlar, iç saha puan sıralamasında 18 puanla ilk sırayı aldı. Erzurum ekibi, dış saha puan sıralamasında ise 4 puanla 16. sıraya indi. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, Erzurum'daki maçlarda kalesini de gole kapattı. Erzurumspor, Fatih Karagümrük karşısında da ev sahibi üstünlüğünü sürdürüp Süper Lig hedefinden sapmamayı amaçlıyor.

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