Ankaragüçlü

Trendyol 1. Lig'de 12'nci haftanın açılış maçında Esenler Erokspor'u ağırlayan Ankaragücü, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü'nün gollerini 54. dakikada Riad Bajic, 90+5'te Renaldo Cephas ve 90+7'de Efkan Bekiroğlu attı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü ligdeki son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Esenler Erokspor ise haftayı 17 puanla kapattı.

HAFTAYA BAŞKENT DERBİSİ VAR

Son haftalarda çıkışa geçen Ankaragücü, gelecek hafta başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşcak. Esenler Erokspor ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Gollerin oluşumu ise şöyle: 54'te İsmail'in ortasında Bajic göğsüyle kontrol ettikten sonra topu ağlara yolladı. 1-0. Cephas, 90+5'te Varga ile girdiği verkaç sonrası durumu 2-0 yaptı. 90+7'de Mahmut'un uzun pasıyıla ceza sahasında buluşan Efkan skoru belirledi.