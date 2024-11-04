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Haberler TFF 1.Lig

Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu!

Son dakika spor haberleri: Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, son olarak Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal'dan boşalan göreve ise Servet Çetin getirildi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 19:35
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Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Diyarbakır ekibi, son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, Çetin sezon sonunda kadar sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz.

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