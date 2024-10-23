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Haberler TFF 1.Lig

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:45
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Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi

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