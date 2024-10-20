Kocaeli zirvede

1. Lig'de lider Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'u tek golle yenip liderliğini sürdürdü. 2'de Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği taç atışı sonrası topla buluşan Pedrinho'nun şutunda top az farkla dışarıya çıktı. 25'te Muharrem'in köşe vuruşunda iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu çeldi. 52'de ceza sahası içinde Mendes'in yerde kalmasının ardından hakem Yiğit Arslan VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 57'de Oğulcan sonucu ilan etti. Kocaelispor 2'de 2 yaptı, yenilmezliğini 4 maça taşıdı. Ümraniye'nin galibiyet hasreti 2 maça çıktı.