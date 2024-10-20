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Haberler TFF 1.Lig

Kocaeli zirvede

Kocaelispor, Ümraniye’yi Oğulcan’ın penaltısıyla yenip liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Kocaeli zirvede

1. Lig'de lider Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'u tek golle yenip liderliğini sürdürdü. 2'de Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği taç atışı sonrası topla buluşan Pedrinho'nun şutunda top az farkla dışarıya çıktı. 25'te Muharrem'in köşe vuruşunda iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu çeldi. 52'de ceza sahası içinde Mendes'in yerde kalmasının ardından hakem Yiğit Arslan VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 57'de Oğulcan sonucu ilan etti. Kocaelispor 2'de 2 yaptı, yenilmezliğini 4 maça taşıdı. Ümraniye'nin galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

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