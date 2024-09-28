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Haberler TFF 1.Lig

Boluspor: 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 22:28
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Boluspor: 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jefferson ve Daniel Avramovski kaydetti.

3 maç aradan sonra galip gelen Boluspor puanını 9 yaptı. Manisa FK ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

34'üncü dakikada Jefferson'un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

37'nci dakikada Manisa FK'dan Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar topu yumruklayarak çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada kale önünde topla buluşan Fofana'nın şutu üst direkten döndü.

64'üncü dakikada Mukairu'nun sağ kanattan ceza sahasına attığı pasla topla buluşan Jefferson'un şutu ağlara gitti: 1-0.

90+4'üncü dakikada kaleci Alperen'in hatasında topu kapan Avramoski topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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