Iğdır FK 1-2 Erzurum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.
Erzurum FK'ya galibiyeti getiren golleri Giovanni Crociata ve Streli Mamba kaydetti.
Iğdır FK'nın tek golü Hasan Hatipoğlu'ndan geldi.
Galibiyet serisini 2 maça çıkaran Erzurum ekibi puanını 12 yaptı.
Son haftalarda düşüş yaşayan Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
40. dakikada Crociata'nın pasında defansın arkasına sarkan Eren Tozlu, Burak Altıparmak tarafından formasından çekip düşürüldü. Hakem Yasin Kol, Burak Altıparmak kırmızı kartına başvurarak Burak Altıparmak'ı oyundan ihraç etti.
64. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Crociata'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
85. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Teklic, Alperen'i geçtikten sonra Mamba'ya pasını aktardı. Mamba ceza sahasına girdikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
90. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Eysseric'in ceza sahasına yaptığı ortayı Alim kafayla Hasan'a indirdi. Hasan yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2