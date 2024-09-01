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TFF'den Souleymane Bamba açıklaması

TFF, kansere yenik düşen Adanaspor teknik direktörü Souleymane Bamba için açıklamada bulundu. "Tüm maçlardan önce..."

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 09:44
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TFF'den Souleymane Bamba açıklaması

Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, TFF 1'inci Lig'de oynanacak olan Manisaspor maçı öncesi otelde rahatsızlandı ve ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok geçmeden üzücü haber geldi ve Sol Bamba'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan yazıda "Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verdi.

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