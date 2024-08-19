Çorum'da gol düeollosu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında ağırladığı Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Çorum FK ligde ilk kez puanla tanışırken, Karagümrük ikinci maçında da beraberlik alarak puanını 2 yaptı. 8'de Verheydt'in golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Moraes, 56 ve 69'da attığı gollerle Karagümrük'ü oyuna döndürdü, skoru 2-1 yaptı. Çorum FK maçtan kopmadı, 79'da Geraldo ile eşitliği sağladı.

IGDIR RÜZGARI

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Adanaspor'u sahasında 6-1 mağlup etti. Yeşil beyazlı ekip, bu sonuçla beraber lige 2'de 2 yaparak başladı ve 6 puanla zirve iddiasını güçlendirdi. Adanaspor ise ligdeki ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. Adanaspor'da Mehmet Feyzi Yıldırım bir kırmızı kart gördü. Ev sahibi Iğdır FK, 23. dakikada Dean Lico'nun golüyle 1-0 öne geçti. 27'de de takımın forveti Kosta Aleksic, 2-0'ı sağlayan golü kaydetti.

LICO YILDIZLAŞTI

Arka arkaya golleri bulan Iğdır FK rahatladı, 34'te bu kez kaptan Hasan Hatipoğlu sahneye çıkıp skoru 3-0'a taşıdı. Devre bitmeden 42'de Mehmet Feyzi Yıldırım, Adanaspor adına penaltıdan ağları havalandırdı. Ev sahibi Iğdır FK'da sahanın yıldızı olan Dean Lico, 51. dakikada kendisinin 2'nci, takımının 4'ncü golünü attı: 4-1 85'te Regattin ve 90+3'te Burak'ın golleriyle ev sahibi farka koştu.

AWUKU, MANİSA'DA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Manisa temsilcisi bonservisi elinde olan Togo'lu stoper Philip Gameli Awuku ile her konuda anlaştı ve resmi sözleşmeyi imzaladı. 24 yaşındaki Awuku daha önce ülkemizde Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.

YİĞİT FİDAN HAMLESİ

Trendyol 1. Lig'de zirveye oynamak isteyen Karagümrük transfer hamlelerine devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'den Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Stoper mevkiinde oynayan 19 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Bursaspor'da forma giymişti. Yiğit, yeşil beyazlı formayla 32 maçta yer almıştı.

KARAMAN'A TAKVİYE

TFF 2. Lig ekiplerinden Karaman FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karaman temsilcisi son olarak Trabzonspor'da forma giyen Süleyman Cebeci'yi renklerine bağladi. Süleyman Cebeci'nin 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Orta saha mevkiinde oynayan 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor altyapısında yetişti.

G.BİRLİĞİ'NDE VEDA

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki orta saha Erdal Öztürk ile yollarını ayırma kararı aldı ve sözleşme feshedildi. Tecrübeli orta sahanın İzmir ekibi Karşıyaka ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Erdal Öztürk geçen sezon da Sarıyer'de kiralık olarak forma giymişti.

ELAZIĞSPOR'A SAĞ BEK

TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna sağ bek takviyesi yaptı. Elazığspor, Sakaryaspor'dan 20 yaşındaki futbolcu Umut Uzun'u transfer etti. İki kulübün anlaşma sağladığı dile getirildi. Öte yandan genç futbolcu geçtiğimiz sezon Düzcespor'da kiralık olarak forma giymişti.