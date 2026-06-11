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Haberler Dünya Kupası 2026 Güney Kore-Çekya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

Güney Kore-Çekya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. A grubunun ikinci maçında Güney Kore ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Her iki takım için de kritik önem taşıyan bu maç grup sıralamasını belirleyecek. Güney Kore-Çekya maçını haberimidzen canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 04:53 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 06:23
Güney Kore-Çekya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A grubunda Meksika ile Güney Afrika'nın kozlarını paylaştığı ve Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçın ardından gruptaki diğer iki ekip Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geliyor. Güney Kore - Çekya arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Güney Kore: Seunggyu Kim, Hanbeom Lee, Kim Min Jae, Taeseok Lee, Youngwoo Seol, Gihyuk Lee, Inbeom Hwang, Seungho Paik, Jaesung Lee, Kangin Lee, Heung Min Son.

Çekya: Kovar, Hranac, Coufal, Chaloupek, Krejci, Zeleny, Provod, Soucek, Sojka, Schick, Sulc.

GÜNEY KORE-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması kapsamında oynanan Güney Kore-Çekya müsabakası, 12 Haziran Cuma günü oynanıyor. Mücadele, 11 Haziran Perşembe gününü 12 Haziran Cuma gününe bağlayan sabaha karşı başladı.

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) sabaha karşı 05.00'te başladı.

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Kore ile Çekya arasında oynanan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

GÜNEY KORE-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın bu heyecan dolu grup mücadelesi, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'da oynanıyor. İki güçlü takımı karşı karşıya getiren mücadele, Guadalajara kentinde yer alan ve turnuvanın en ikonik modern yapılarından biri olan Estadio Guadalajara'da oynanıyor.

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

FIFA, Dünya Kupası'ndaki bu kritik 90 dakika için hakem kadrosunu resmen duyurdu. Karşılaşmayı Mısır Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Amin Omar yönetiyor. Saha içerisinde Amin Omar'ın yardımcılıklarını ise yine Mısır'dan Mahmoud Abouelregal ve Ahmed Taha üstlendi.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ

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