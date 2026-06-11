Fenerbahçe'den flaş açıklama! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın başkanlık için göreve gelmesinin ardından yeni teknik direktörün ne zaman açıklanacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Son olarak oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerden takımın başına gelecek teknik adam konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

AZİZ YILDIRIM

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI