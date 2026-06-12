GaleriFutbol
2026 Dünya Kupası'nda görkemli açılış seremonisi
2026 Dünya Kupası'nda görkemli açılış seremonisi
2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki maç öncesinde gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle başladı. Mexico City Stadı'nda gerçekleştirilen törende Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı. Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 01:14