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A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 19:06 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 19:10
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda yer alan milli takım, 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlılar, 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.

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