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Haberler Dünya Kupası 2026 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Güney Afrika'yı yendi!

Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Güney Afrika'yı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Dev turnuvada ev sahibi ülkelerden Meksika sahasında Güney Afrika'yı konuk etti. Meksika rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Aztekler A Grubu'na 3 puanla galip başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 01:19
Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Güney Afrika'yı yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek şampiyonaya 3 puanla başladı.

Taraftarlarının desteğiyle karşılaşmaya baskılı başlayan Meksika, 9. dakikada baskısının karşılığını Quinones'in attığı golle aldı. Güney Afrika'yı sürekli savunma yapmaya zorlayan ev sahibi, ağırlıklı olarak sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla Güney Afrika kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. İlk yarının son bölümlerinde Quinones'le direğe takılan Meksika soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarının hemen başında 10 kişi kalan Güney Afrika karşısında rahatlayan ev sahibi ekip, oyunda daha baskılı hale geldi. Eksik rakibi karşısında 66. dakikada Jimenez'in attığı golle skoru 2-0 yapan Meksika karşısında oyunda tutunmaya çalışan Güney Afrika, Zwane'nin 84. dakikada atılmasıyla 9 kişi kaldı. Meksika, Cesar Montes'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlasa da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0

43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0

84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.

90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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