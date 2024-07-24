Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
Ligin ilk hafta maç programı şöyle:
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor