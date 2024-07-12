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Gençlerbirliği'nde kaleye takviye
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Gençlerbirliği, transfere devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, 29 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'le 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon ara transferde Sivasspor'dan Manisa FK'ye kiralanmıştı. Manisa FK ile ligde 12, Sivasspor ile Türkiye Kupası'da 2 maçta görev yaptı.
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