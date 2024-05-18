Sakarya hazır

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt playoff finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor. Play-off'larda final müsabakasını bekleyen yeşil-siyahlılar, kazanması durumunda 17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirecek. Bu çerçevede Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan yönetiminde final için hazırlıklarına başladı. Play-off yarı finalinde de Çorum FK ve Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi olmak için mücadele verecek.

KOZ HÜCUM HATTI

Tatangalar'da Coşkun Demirbakan'ın en önemli kozu hücum oyuncuları olacak. Orta sahalar 5 gol, 3 asistle Arnavut Roshi, 2 gol, 7 asistle Murat Cem, 2 gol, 4 asistle Dimitrov'un yanı sıra forvet hattında 16 gol, 5 asist katkısı sağlayan Del Valle ile 8 gol atan Kasongo ve 6 kez ağları sarsan Ndlovu, Körfez ekibinin Süper Lig yolunda en güvendiği isimler olacak. Sakarya ekibi, muhtemel rakiplerinden Bodrum'a normal sezonda 1 yenilgi ve beraberlikle diş geçiremedi. Çorum'u ise iki maçta da mağlup etti.