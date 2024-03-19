Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştı

Teksüt Bandırmaspor teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 20:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Teksüt Bandırmaspor teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi.

Teksüt Bandırmaspor Kulübü Başkanı Gürel Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptıklarını söyledi.

Ligin bitmesine 7 hafta kaldığını belirten Soylu, "Hedefimiz önce play-off, sonra da Süper Lig'e yükselmektir." dedi.

Bordo-beyazlı kulübün sportif direktörü Erkan Taşkıran da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımızın da desteğiyle kenetlenirsek bu hedefimize yükseleceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek de anlaşmanın Bandırmaspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Önümüzde 7 karşılaşma var. Bugünden itibaren çok çalışıp, çok mücadele edip bu karşılaşmalarda hedefimiz ligin sonunda önce üçüncü sırada yer almak, sonra ise Süper Lig'e yükselmektir. Şimdi önümüzde 15 günlük bir milli maç arası var. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

DİĞER
"Dudağımla pipet bile tutamıyorum" demişti! Son hali 'Yok artık' dedirtti Şarkıcı Lara tam bir estetik harikası oldu!
Başkan Erdoğan'dan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti!
Servet Çetin sesleri
MANİSA İFTAR VAKTİ 20 MART 2024
Kamu işçisi bayram ikramiyesi alacak mı? Ne zaman yatacak?
DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI 2024 | AFAD hak sahipliği kura çekimi ASİLLER VE YEDEKLER isim listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi! Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi! 20:43
R.Madrid'e şok! Courtois bir daha sakatlandı R.Madrid'e şok! Courtois bir daha sakatlandı 20:40
FIFA'dan rekor yatırım! FIFA'dan rekor yatırım! 20:11
Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! 16:19
Bakan Tunç'tan soruşturma açıklaması! Futbolcular... Bakan Tunç'tan soruşturma açıklaması! Futbolcular... 17:01
Millilerde çalışmalar tam gaz! Millilerde çalışmalar tam gaz! 18:03
Daha Eski
A. Efes - Olympiakos | CANLI A. Efes - Olympiakos | CANLI 18:19
Flaş Morutan gelişmesi! Transfer... Flaş Morutan gelişmesi! Transfer... 18:52
Beşiktaş Bursa'da kayıp! Beşiktaş Bursa'da kayıp! 20:03
Jasikevicius'tan Barcelona maçı sözleri! Jasikevicius'tan Barcelona maçı sözleri! 13:12
F1 pilotu Pierre Gasly FC Versailles'a ortak oldu F1 pilotu Pierre Gasly FC Versailles'a ortak oldu 14:01
Göztepe taraftarı Süper Lig'i solladı! Göztepe taraftarı Süper Lig'i solladı! 14:03