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Manisa 85’te güldü

Siyah-beyazlılar, Ümraniye karşısında ilk 22 dakikada 2-0’ı bulsa da ikinci yarıda yediği iki golle rakibine yakalandı. 85’te Oğuz’un golü Ege ekibine 3 puanı getirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Manisa 85’te güldü

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u zor da olsa 3-2 yenerek üç haftalık aradan sonra galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 12'de vuruşuyla 1-0 öne geçti. 22'de Topalli sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ümraniyespor, bu gollere 74'te Saponjic ve 80'de Emre Demir ile yanıt verip rakibini şoka soktu. 2-2'de korkulu rüya gören Manisa, 85'te Oğuz Gürbulak'ın golüyle galibiyete ulaştı. 3-2'lik galibiyetle Manisa FK, puanını 31'e yükseltirken, konuk ekip Ümraniyespor 30 puanda kaldı.

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