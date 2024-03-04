Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklama! "Sağduyulu bir şekilde..."

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklama! "Sağduyulu bir şekilde..."

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında yaşanan gerginliğin ardından açıklama yapan teknik direktör Arda Turan, "Biz, oyunun içinde kalarak, oyunu geliştirerek, güzellikleri sahaya yansıtarak, saha dışını konuşmayarak, sağduyulu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 14:29
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklama! "Sağduyulu bir şekilde..."

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında yaşanan gerginliğin ardından, teknik direktör Arda Turan'dan yazılı bir açıklama geldi. İşte Arda Turan'ın o sözleri...

"Öncelikle yaşananlardan duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Bilinmesini isterim ki ne ben ve oyuncularım; ne de sevgili abim ismet Taşdemir ve Bodrumsporlu oyuncu kardeşlerim bu olayları başlatan unsurlar olmadı. Sportif rekabetin ve tansiyonun yüksek olacağının bilindiği bir karşılaşmada oyunu yöneten unsurların gerekli dikkati, oyun dışı etkenlerin de hassasiyeti göstermekte maalesef eksik kalması ortaya hiç istemediğimiz bir tablo çıkardı. Eyüpspor'da göreve başladığımdan bu yana Bodrumspor'la yaşadığımız oyunu geliştirici, seyir zevkini yükseltici rekabetin bu hafta sonu gölgelenmiş olmasından büyük üzüntü duyduğumu tekrar belirtmek isterim.

Biz Eyüpspor olarak başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız liderliğinde bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada Eyüpspor; koşu mesafesiyle, topla oynama yüzdesiyle, attığı gollerle, aldığı puanlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da futbol istatistiklerinin en üst sıralarında yer alıyor. Eyüpspor'un başarıları, uluslararası spor medyasının da ilgisini çekiyor, hakkımızda haberler yapılıyor. Bu, güzel ülkemizin tanıtımı açısından da çok kıymetli bir potansiyel. Biz, oyunun içinde kalarak, oyunu geliştirerek, güzellikleri sahaya yansıtarak, saha dışını konuşmayarak, sağduyulu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama bu; şiddete, haksızlığa maruz kaldığımızda da kendimizi ve oyuncularımızı korumayacağımız, hakkımızı savunmayacağımız anlamına gelmez.

Bilinmesini isterim ki biz hiçbir olayı başlatmadık, kimseyi tahrik etmedik. İçinde bulunduğumuz her hatanın, yanlışın sorumluluğunu almaya hazırız ama sadece saha içinde futbolumuzu geliştirmeye çalışırken şiddete maruz kalmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan gözünden ciddi şekilde yaralanan Uğur Demirok kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan tüm olaylara rağmen sağduyusunu koruyup, oyunu devam ettirdikleri için hem kendi oyuncularıma hem Bodrumsporlu oyuncu kardeşlerime ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum.

Bir daha bu şekilde olanların yaşanmaması dileğimle, tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Çorumspor maçına davet ediyorum. Orada yine en güzel oyunumuzla sahada olacağız. Ve, bu hayale aşık olmaya devam edeceğiz."

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