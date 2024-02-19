Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 0-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 0-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 16:24
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Gençlerbirliği 0-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı.

Ligde iki maç sonra kazanan ve puanını 36 yapan Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükseldi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçta sadece bir puan alabildi. 32 puanda kalan başkent temsilcisi 9. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Rahmetullah'ın sağ kanattan gönderdiği pası kontrol eden Metehan ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alperen kale önünde yükselip topu kafa ile karşıladı. Alperen'in vuruşunda top kaleci Zafer'de kaldı.

39. dakikada Jimmy'nin uzun pasında topu kaleci Zafer ceza sahasında kontrol etmek için kaleden uzaklaştığında Mexer ile çarpıştı. Ceza sahası dışına düşen meşin yuvarlağa aşırtma vuruşla karşılık veren Yatabare'nin şutunda top auta çıktı.

45. dakikada Jimmy'nin orta sahada yaptığı hatada topu alan Metehan ceza sahasına kadar girdi. Metehan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

55. dakikada Levent'in ceza sahasının sağından açtığı ortada top savunmadan sekip Metehan'ın önüne düştü. Metehan, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Rahmetullah'a aktardı. Rahmetullah'ın uzak direğe çektiği şutta top direğe çarpıp oyuna geri döndü.

71. dakikada kaleci Ertuğrul'un rakip yarı sahaya gönderdiği pası Yatabare, Kayode'nin önüne indirdi. Kaleyi gören Kayode'nin yere düşmeden dokunduğu top kaleciyi geçerek yan direkten oyun alanına döndü.

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