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Ljajic heyecanı

Kocaelispor, Beşiktaş'ın eski yıldızı için geri sayıma geçti. Teknik heyetin olumlu rapor sunması halinde, 32 yaşındaki Ljajic'le sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Ljajic heyecanı

Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kocaelispor transferde önemli bir isme kanca atmıştı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic için görüşmelerde bulunan yeşil-siyahlılarda, Başkan Engin Koyun da temasları doğruladı. Koyun, "Ljajic gündemimizde. Novi Pazar ile kampta olan oyuncuyu izlemek için Ertuğrul Sağlam Antalya'ya gitti. Teknik heyetten olumlu rapor gelirse kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞINDA GİTTİ

Ertuğrul Sağlam'ın onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak 32 yaşındaki Ljajic, bu sezon başında Novi Pazar'a transfer oldu. 13 karşılaşmaya çıkarken; 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Daha önce Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formaları giyen Ljajic, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'ta oynadı. 85 maçta 18 gol ve 26 asistle başarılı bir dönem geçirdi. Ardından Karagümrük'e transfer olan tecrübeli oyuncu, 11 maçta 1 asistle oynadı.

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