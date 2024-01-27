DİĞER
Süper olacağız
Lider Eyüp'ü yenerek Süper Lig iddiasını güçlendiren Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun umut dağıttı. "Altay ve Adana maçlarıyla serimizi sürdüreceğiz" diyen Başkan Koyun, "3 puan bilinciyle sahaya çıktığımız da seri de yakalanacak, hedef de yakalanmış olacak. Bütün unsurları üst üste koyduğum zaman Kocaelispor'umuzun sezonu en az 2. sırada bitireceğine inanıyorum. Kadro kalitemiz belli, aramıza yeni katılanlar da ciddi değer kattı. Bu zenginliğin, bizi sezonun sonunda arzu edilen Süper Lig'e taşıyacağına inanıyo rum" diye iddialı konuştu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.