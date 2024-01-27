Haberler TFF 1.Lig Süper olacağız

Süper olacağız

Lider Eyüp'ü yenerek Süper Lig iddiasını güçlendiren Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun umut dağıttı. "Altay ve Adana maçlarıyla serimizi sürdüreceğiz" diyen Başkan Koyun, "3 puan bilinciyle sahaya çıktığımız da seri de yakalanacak, hedef de yakalanmış olacak. Bütün unsurları üst üste koyduğum zaman Kocaelispor'umuzun sezonu en az 2. sırada bitireceğine inanıyorum. Kadro kalitemiz belli, aramıza yeni katılanlar da ciddi değer kattı. Bu zenginliğin, bizi sezonun sonunda arzu edilen Süper Lig'e taşıyacağına inanıyo rum" diye iddialı konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Süper olacağız
Lider Eyüp'ü yenerek Süper Lig iddiasını güçlendiren Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun umut dağıttı. "Altay ve Adana maçlarıyla serimizi sürdüreceğiz" diyen Başkan Koyun, "3 puan bilinciyle sahaya çıktığımız da seri de yakalanacak, hedef de yakalanmış olacak. Bütün unsurları üst üste koyduğum zaman Kocaelispor'umuzun sezonu en az 2. sırada bitireceğine inanıyorum. Kadro kalitemiz belli, aramıza yeni katılanlar da ciddi değer kattı. Bu zenginliğin, bizi sezonun sonunda arzu edilen Süper Lig'e taşıyacağına inanıyo rum" diye iddialı konuştu
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