Sakarya tek yürek

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı seriyle zirveye yaklaşan Sakaryaspor, son iki haftada hayal kırıklığı yaşadı. Önce evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Tatangalar, ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybetti. Son iki mücadelede 6 puan kaybeden yeşil-siyahlılar, gözünü Ümraniyespor sınavına çevirdi. Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın toplantı gerçekleştirdiği oyuncular, bu maçla çıkışa geçeceklerini ifade etti.

SAHADA KONUŞURUZ

Sakaryaspor'da kenetlenen teknik heyet ve oyunculara bir destek de Başkan Cumhur Genç'ten geldi. Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında soyunma odasına inen genç, "15 tane maç var. Savaşacağız, savaşlar kolay kazanılmıyor. Bu maçta da hatalar oldu ama küsüp oynamayacak mıyız? Biz sene sonunda sahada konuşacağız. Bu saatten sonra herkesi yeneceğiz. Bize inanmayanları da yeneceğiz" diyerek takımı motive etti.