Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Emre Nefiz’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Kocaelispor Emre Nefiz’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Kocaelispor, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz’in karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor Emre Nefiz’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Kocaelispor, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor bu sezon yeşil siyahlı formayla 2 maçta görev alan, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Nefiz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı Emre Nefiz'e teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak!
Derbi zaferi sonrası transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği'nden Akdaş görevi bıraktı!
Göztepe - Ümraniyespor maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Ocak)
Ara tatilden sonra 2. DÖNEM NE ZAMAN başlıyor?
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! 20:08
Konyaspor transferi açıkladı Konyaspor transferi açıkladı 19:29
Bülent Uygun'dan transfer sözleri! Bülent Uygun'dan transfer sözleri! 17:54
Larsen'in yeni adresi resmen açıklandı! Larsen'in yeni adresi resmen açıklandı! 18:12
Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... 18:26
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! 19:26
Daha Eski
Teknik direktör Azize Ay ilk maçını 9-0 kazandı Teknik direktör Azize Ay ilk maçını 9-0 kazandı 16:42
Bakasetas Trabzon'dan ayrıldı! Bakasetas Trabzon'dan ayrıldı! 16:45
F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! 16:47
Fırtına'da Mislav Orsic sevinci! Fırtına'da Mislav Orsic sevinci! 16:54
İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer 17:23
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... 17:44