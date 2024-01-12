Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 1-2 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor 1-2 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 22:29
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Sakaryaspor 1-2 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Göztepe karşılaşmayı 2-1 mağlup etti.

İzmir ekibinin galibiyeti getiren gollerini 8. dakikada David Tijanic ve 72. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.

Sakaryaspor'un tek golü 90. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Göztepe puanını 35'e yükseltti ve lider Eyüpspor'u takibini sürdürdü.

Sakaryaspor 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Traore'nin pasında Tijanic, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

27. dakikada ceza sahası içerisinde Badara Traore'nin kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Cihan gole izin vermedi.

35. dakikada köşe atışında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ortasında Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

48. dakikada Del Valle'nin pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman'ın vuruşunda kaleci Lis topu kontrol etti.

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Traore'nin şutunda Cihan meşin yuvarlağı çeldi.

78. dakikada Sakaryaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Ahmed Ildız meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

90+4. dakikada kaleci kaleci Lis'in hatasında topu kapan Kasongo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

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