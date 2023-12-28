Altay'da futbolcular maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı

Trendyol 1.Lig'de sezona transfer yasağının yanı sıra önemli oyuncularını kaybederek başlayan Altay'da sular durulmuyor.

Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen ve 2 puanla ligin dibine demir atan Altay için kabus dolu günler devam ediyor.

Teknik direktör Serkan Afacan'dan sonra takımın başına geçen Yusuf Şimşek'le birlikte çıkışa geçen siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Böylece puanını 8'e çıkaran Altay, düşme hattının üst bölümüyle arasındaki puan farkını da 8'e indirdi ve ligin 2. yarısı için umutlandı.

Aylardır herhangi bir ödeme alamayan oyuncular, başarılı sonuçlardan sonra da paralarını tahsil edemeyince Gaziemir Kutlu Aktaş Tesislerinde gerçekleştirilecek olan devre arası hazırlıklarına katılmadı ve düzenlenecek antrenmanı boykot etti.

Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen Altay Başkanı Murat Pervane ve yönetim kurulunun, bu konuyu çözmek için kaynak arayışını hızlandırdığı da ifade edildi.

Öte yandan Altaylı oyuncular, sezon içerisinde yine ödemelerini alamadığı için antrenmanı boykot etme yoluna gitmişti.