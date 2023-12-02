Haberler TFF 1.Lig Kazanacağız

Kazanacağız

Evinde Erzurum’la berabere kalan Tatangalar, bugün başkentte galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı, “Tek hedefimiz 3 puan” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanacağız

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, bugün Keçiörengücü deplasmanında ter dökecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Erzurumspor'la berabere kalan yeşil-siyahlılar, rakibi karşısında bu kaybını telafi etmek istiyor. Tek düşüncesi galibiyet olan Tatangalar'ın 7 maçtır bileği bükülmüyor. Deplasmanda 2'de 2 yapan Sakarya ekibinde teknik direktör Tuncay Şanlı, Keçiörengücü'nü yenip tırmanışlarını sürdüreceklerini söyledi. LİGDE ilk devrenin son 4 maçını da kazanarak zirve iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Sakaryasyor, galibiyet serisi adına ilk adımı başkentte atmanın peşinde. Keçiörengücü'ne çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tuncay Şanlı, "Erzurum maçında bir kaza yaşadık. Bu maçın telafisini Keçiörengücü karşısında yapacağız. Taraftarımızın da desteğiyle başkentten zaferle dönmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye umut dağıttı.

DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'dan tribünlere şoke eden hareket! Jorge Jesus rekorları altüst etti...
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi!
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çorum deplasmanda farklı kazandı
Kocaelispor'un serisi sona erdi
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 2 Aralık 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? 07:40
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:47
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:46
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51
Larkin yetmedi Larkin yetmedi 00:52
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:53
Daha Eski
Düelloda eşitlik Düelloda eşitlik 00:56
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:29
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:30
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? 22:54
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 22:54
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 22:54