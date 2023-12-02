Kazanacağız

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, bugün Keçiörengücü deplasmanında ter dökecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Erzurumspor'la berabere kalan yeşil-siyahlılar, rakibi karşısında bu kaybını telafi etmek istiyor. Tek düşüncesi galibiyet olan Tatangalar'ın 7 maçtır bileği bükülmüyor. Deplasmanda 2'de 2 yapan Sakarya ekibinde teknik direktör Tuncay Şanlı, Keçiörengücü'nü yenip tırmanışlarını sürdüreceklerini söyledi. LİGDE ilk devrenin son 4 maçını da kazanarak zirve iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Sakaryasyor, galibiyet serisi adına ilk adımı başkentte atmanın peşinde. Keçiörengücü'ne çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tuncay Şanlı, "Erzurum maçında bir kaza yaşadık. Bu maçın telafisini Keçiörengücü karşısında yapacağız. Taraftarımızın da desteğiyle başkentten zaferle dönmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye umut dağıttı.