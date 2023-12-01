Altay 16'lık genç forveti ile profesyonel sözleşme imzaladı

Altay, genç santraforu Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sezon A takım formasıyla ligde, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a karşı kupada ise Aliağa Futbol maçında şans bulan 16 yaşındaki genç golcü, siyah-beyazlıların U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 müsabakaya çıktı.

Profesyonel kariyerinde henüz golle tanışamayan genç oyuncu Kocaelispor karşısında kariyerinin ilk asistini yaptı.

Futbola Altay'da başlayan Onur Yıldız, kariyerinde ilk kez geçtiğimiz sezonun son haftasında Tuzlaspor'a karşı forma giyme şansı elde etti.

Bir yandan takımın kümede kalması için kaynak arayışlarını sürdüren Altay yönetimi diğer yandan geleceği düşünerek altyapıda oynayan gençlerle kontrat imzalamaya devam edeceği belirtildi.