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Eyüpspor 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. 42. dakikada 1-0 geriye düşen İstanbul ekibi, 56 ve 63. dakikadalarda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Bruno ve Ahmed Kutucu kaydetti. Manisa FK'nın tek golü Sandro Lima'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 18:16
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Eyüpspor 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor ile Manisa FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 42. dakikada Sandro Lima'dan geldi.

Manisaspor'da Marvin Gakpa 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

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