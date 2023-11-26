Eyüpspor 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor ile Manisa FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 42. dakikada Sandro Lima'dan geldi.
Manisaspor'da Marvin Gakpa 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 14 puanda kaldı.