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"Mücadelemizi göstereceğiz"

Bodrum’un hocası Taşdemir, “Kendimize özgü mücadelemizi yansıtacağız” dedi...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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"Mücadelemizi göstereceğiz"
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, seyirci avantajıyla 3 puana ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Taşdemir, "İç sahada oynuyoruz. İç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama her türlü istatistiği bozabilecek bir rakibimiz var. Bir hafta önce hoca değişti, ligi iyi bilen bir hoca geldi. Kendimize özgü mücadelemizi en iyi şekilde sahaya inşallah yansıtabiliriz. Sezon sonuna kadar zor bir lig bizi bekliyor" ifadesini kullandı
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