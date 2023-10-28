Kocaelispor 2-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Kocaelispor 30. dakikada Daniel Candeias ve 77. dakikada Giorgi Beridze ile 2-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Gençlerbirliği 88'de Olarenwaju Kayode ve 90. dakikada Musa Çağıran'ın golüyle skoru belirledi.

Kocaelispor puanını 20 yaptı.

Gençlerbirliği 18 puanla 4. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada ilk tehlikeli atak Kocaelispor'dan geldi. Yusuf Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Beridze kafa vurdu fakat top Gençlerbirliği Kalecisi Orkun Özdemir'de kaldı.

30'uncu dakikada Kocaelispor oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Candeias, sağ ayağının üzeriyle vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

40'ıncı dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Yatabare ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

77'nci dakikada Barış Alıcı orta sahada kazandığı topu Beridze ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası top ağlara gitti: 2-0.

88'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Buğra'nın ortasıyla topla buluşan Kayode, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90'ıncı dakikada Gençlerbirliği'nde Musa Çağıran, Kocaelispor kalecisi Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.