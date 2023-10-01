Gençler tekledi

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı: 1-1. Play-Off potasından kopmamak isteyen ev sahibi Gençlerbirliği, 16. dakikada Muhammed Himmet'in pasında Mustapha Yatabare ile öne geçti. Manisa FK bu gole çok geçmeden karşılık verdi. 22'de ceza sahasında topla buluşan Sandro Lima, topuk pasıyla Oğuz'u gördü. Sağ ayağıyla bekletmeden uzak köşeye vuruşunu yapan Oğuz, topu ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci 45 dakikada karşılıklı ataklardan başka gol çıkmayınca taraflar haftayı 1'er puanla kapattı. Bu skorla Gençlerbirliği puanını 11'e, Manisa FK ise 12'ye yükseltti.